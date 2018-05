Silvio contrata babá para cuidar de Roque após internações

Após ser internado três vezes para tratar de uma hidrocefalia - acúmulo de líquido nas cavidades internas do cérebro -, Gonçalo Roque ganhou uma babá de Silvio Santos. O ‘Homem do Baú’ contratou a secretária para acompanhar o animador de plateia pelos corredores do SBT.

Foto: Divulgação/SBT

O veterano, é claro, aceitou muito bem o 'presente' do 'Patrão': "Hoje estou muito bem. Posso dizer que 99% bem. Comigo sempre pegaram muito leve, e agora estão ainda mais cuidadosos. Todos aqui me respeitam muito, assim como respeito a todos".

Para quem não lembra, o veterano foi hospitalizado três vezes em menos de 30 dias, no fim de 2017.

Na primeira, tratava-se de uma bronquite, depois por causa de falta de ar e tosse. Na última vez, foi diagnosticada hidrocefalia e passou por uma cirurgia para implantar uma válvula na cabeça para drenar líquido.

Famosidades