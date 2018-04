Sheron Menezzes comemora 6 meses do filho

Família linda! Nesta quinta-feira (19), Sheron Menezzes publicou uma foto com o filho, Benjamin, para celebrar os 6 meses do pequeno, do relacionamento com Saulo Bernard.

"Ah meu filho... Hoje você completa 6 meses! Eu acordei e comecei a escrever um texto lindo pra você. Um textão mesmo! Nele eu te dizia o quanto eu sou grata a Papai do Céu por ter escolhido você, e nenhum outro, para ser meu filho e me completar de amor... Eu também te dizia que sou loucamente apaixonada por você... Te agradecia por ser tão maneiro, tão legal, tão meu parceiro... Nós fazemos tudo juntos não é? Eu preciso tanto de você que até pro trabalho te carrego comigo. Queria te acordar. Sempre quero... Fico com saudades...", escreveu Sheron.

Sheron Menezzes e Benjamin (Foto: Reprodução / Instagram)



"Você é perfeito, passarinho! Sorri nas horas certas e derrete o coração de quem vê... Eu escrevia e sorria, e quando olhei pro lado voce estava acordado me olhando... não consegui fazer mais nada, só te devolver o olhar e te dizer através dele que te agradeço imensamente por me permitir ser tua mãe. Nunca fui tão feliz como nesses 6 meses. O outro texto vai ficar pra depois porque agora eu só consigo te amar... Sem pensar... Só quero sentir... Hoje tambem é dia de amor em forma de vacina... Mas não esquece que mamãe te ama, rs. Te amo e não é pouco... Te amo infinito passarinho", completou ela.

Recentemente, Sheron falou com a QUEM sobre eliminar os quilos a mais adquiridos durante a gravidez. "Não é genética. É cuidado mesmo. Eu me cuidei muito durante a gravidez. Engordei o que eu gostaria de ter engordado. Engordei 8 quilos. Depois que eu tive meu filho, eu continuei me cuidando. Muitas mulheres dizem que a amamentação emagrece e comigo foi ao contrário. Eu tive que me cuidar muito", conta Sheron.