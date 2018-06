Shakira suspende venda de colar com símbolo usado pelo nazismo

A produtora Live Nation, que responde pelos shows de Shakira, decidiu suspender a venda do colar que representa o Sol Negro. O acessório fazia parte das peças promocionais da turnê mundial “El Dorado” da cantora colombiana e gerou polêmica nas redes sociais por ser um símbolo usado pelos nazistas.

(Foto: reprodução/Instagram)



Mesmo com a interrupção da venda 15 dias após o início da turnê, a empresa norte-americana explicou no Twitter que a intenção não era associar o produto com qualquer movimento de ultradireita. “O colar desenhado pela Live Nation para a turnê 'El Dorado' de Shakira se baseou na iconografia pré-colombina", diz a postagem.

Ainda de acordo com o comunicado, "alguns fãs expressaram sua preocupação porque o desenho tem semelhança involuntária com imagens neonazistas. Pedimos sinceras desculpas por esta semelhança inadvertida e retiramos permanentemente o artigo da coleção da turnê".

Shakira foi criticada por internautas pela comercialização em sua loja oficial do colar com o “Sol Negro”, símbolo usado pela SS, organização paramilitar do partido de Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial.

A artista colombiana virá ao Brasil em outubro para shows de sua turnê “El Dorado” em São Paulo e Porto Alegre.

