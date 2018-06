Shakira comemora classificação da Colombia

Shakira, 41, perdeu até o sapato durante sua comemoração com a classificação da Colômbia nesta quinta (28), para as oitavas de final da Copa do Mundo na Rússia. No jogo contra Senegal, a seleção colombiana venceu por 1 a 0.

Em suas redes sociais, a cantora celebrou o resultado do jogo. "Comemorando a vitória da Colômbia", escreveu ela na legenda de uma foto em que aparece deitada na poltrona de seu jatinho, com os pés para cima, sem um sapato.

Shakira pula para comemorar a classificação da Colômbia na Copa Foto: Reprodução / Instagram



Em outro vídeo, Shakira comemora com as pessoas de sua equipe dentro de uma van. "Aplausos para a Colômbia!", diz, enquanto pede que todos -inclusive o motorista- bata palmas para a seleção de seu país natal.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com as comemorações da cantora. "A Shakira sou eu comemorando o gol do Brasil. Pena que não estou no jatinho", escreveu um internauta. "Eu torço para a Colômbia só para ver essa mulher feliz", comentou uma fã.

Shakira é natural de Baranquilla, uma cidade no norte da Colombia. Mas ela também teria motivos para torcer pela Espanha, seleção em que seu marido, Gerard Piqué, é zagueiro. Ambas podem se enfrentar durante o mundial se vencerem as oitavas e as quartas de final.