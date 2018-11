Série 'La Casa de Papel' vence Emmy Internacional; Brasil sai sem prêmio

A espanhola "La Casa de Papel" bateu a brasileira "1 Contra Todos" e levou o prêmio Emmy Internacional como melhor série dramática. A produção vencedora, que faz parte da grade da Netflix, conta a história de um grupo que decide roubar a Casa da Moeda da Espanha.

Ao todo, o Brasil concorria em seis categorias: programa de artes (por "Palavras em Série", da GNT), ator (Julio Andrade, por "1 Contra Todos", da Fox), atriz (Denise Weinberg, por "Psi", da HBO), minissérie ou telefilme ("Aldo - Mais Forte que o Mundo", da Globo), documentário ("Esse Sou Eu", da GNT) e série dramática ("1 Contra Todos").

O país, contudo, não levou nenhum prêmio, pelo segundo ano consecutivo. A última vez havia sido em 2016, quando "Verdades Secretas" ganhou como melhor telenovela.



Elenco da primeira temporada de La Casa de Papel. Foto: Divulgação/Netflix

Veja a lista completa de vencedores do Emmy Internacional:

Série de drama

"La Casa de Papel" (Espanha)

Série de comédia

"Nevsu" (Israel)

Telenovela

"Ouro Verde" (Portugal)

Documentário

"Goodbye Aleppo" (Reino Unido)

Minissérie ou telefilme

"Man in an Orange Shirt" (Reino Unido)

Programa de língua não inglesa

El Vato (EUA)

Programa não roteirizado

Did you get the Message? (Bélgica)

Programa de Artes

Etgar Keret: Based on a True Story (Holanda)

Ator

Lars Mikkelsen, por "Herrens Veje" (Dinamarca)

Atriz

Anna Schudt, por "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" (Alemanha)

Série de curta duração

"Una Historia Necesaria" (Chile)

Folhapress