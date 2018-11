Selo comemora os cinquenta anos da visita da Rainha Elisabeth II ao Brasil

Os Correios lançaram a emissão especial “Série Relações Diplomáticas: Brasil– Reino Unido - 1968 – Lembrança da visita ao Brasil da Rainha - Elizabeth II, do Reino Unido”. O selo marca os 50 anos da primeira visita ao país da monarca britânica, que foi acompanhada por seu esposo, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. A viagem durou onze dias, de 1 a 11 de novembro. A cerimônia de lançamento ocorreu na segunda-feira (19).





A rainha elogiou a peça, durante o lançamento em Londres. Foto: Divulgação

O evento foi realizado na Embaixada Britânica em Brasília, com a presença do embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan, do presidente dos Correios, general Juarez Cunha, e do diretor de Desenvolvimento da Casa da Moeda do Brasil, Abelardo Duarte de Melo Sobrinho. O selo comemorativo apresenta a imagem da Rainha Elizabeth II, fotografada durante sua passagem por São Paulo em 1968. As técnicas utilizadas para a confecção da peça foram fotografia e computação gráfica.

A peça também foi lançada na última sexta-feira (16) na Inglaterra e recebeu elogios da rainha. Na cerimônia de lançamento no Brasil, o presidente dos Correios enfatizou os laços de cooperação e amizade entre os dois países e destacou o papel da empresa de registrar fatos históricos e sócio-culturais relevantes. A emissão tem tiragem de 360 mil selos, com valor facial de R$ 1,85 cada. A peça estará disponível na loja virtual e nas agências em todo país.

Da redação