Selena Gomez retorna aos palcos em apresentação surpresa no Coachella

Ela está de volta! Selena Gomez fez uma aparição surpresa na sexta-feira durante o set de DJ Snake no Coachella, juntando-se a Cardi B e Ozuna para uma apresentação do hit "Taki Taki". A performance marca a primeira aparição de Selena no palco desde que ela fez uma pausa na carreira para se dedicar a um tratamento de saúde mental no ano passado. O show também é seu primeiro como artista no festival.

Cardi B postou uma foto junto com DJ Snake e Selena em seu Instagram Stories legendando, “Coachella e eu amamos eles”. Selena Gomez aparecerá no final deste ano em 'The Dead Don't Die', filme de Jim Jarmusch, em maio, e está programada para participar do filme 'The Voyage of Doctor Dolittle', da Universal, ao lado de Robert Downey Jr.



Cardi B, Ozuna, Selena Gomez dropped by DJ Snake’s set to sing “Taki Taki”. Foto: Reprodução/twitter



Revista Monet