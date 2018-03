SBT proíbe participação de políticos em seus programas

A direção do SBT decidiu fazer uma mudança no que vai ao ar na programação da emissora. A presença de políticos em seus programas está vetada.

Após receber vários, inclusive o presidente Michel Temer no "Programa do Silvio Santos" e no "Ratinho", o canal proibiu a presença de políticos nas atrações da casa, segundo colunista Flávio Ricco.

Devido a disso, as gravações de João Doria, Bolsonaro e Magno Malta para o “Programa Raul Gil”, ainda inéditas, serão jogadas fora.

Famosidades