Sandy parabeniza a mãe por aniversário de 58 anos

Sandy não cansa de jogar na cara da sociedade toda a jovialidade da mãe. Nesta terça-feira (19), dia do aniversário de 58 anos (acreditem!) de Noely, até a própria filha, que tem 35 anos, admitiu que as duas parecem irmãs em homenagem no Instagram.

“Ela é linda, ela é doce, ela é tímida, ela é engraçada, ela tem sempre um sorriso no rosto, ela é jovial, ela parece ser minha irmã…”, brincou Sandy. A artista ainda acrescentou todas as habilidades da mãe.

“Ela é atenciosa, dedicada, inteligente, cuidadosa, talentosa, ela tem visão artística, ela não sabe dizer ‘não’, ela sabe fazer crochê, sabe arrumar cabelo, sabe fazer artesanato, sabe fotografar lindamente…”, destacou.

(Foto: reprodução/Instagram)



Por fim, falando sério, a irmã de Junior Lima diz que se inspira e tem orgulho de Noely. “Ela sabe tantas coisas... E ela ainda me ensina muito e vai ensinar sempre. Ela é uma grande inspiração. Ela é MINHA mãe!! Que orgulho! Quanta sorte eu tenho Mãe, que o seu dia e a sua vida toda sejam FELIZES como você merece! TE AMO!!!”, concluiu.

