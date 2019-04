Sandy e Junior fãs e famosos em show especial da nova turnê

Sandy e Junior subiram ao palco para uma apresentação pela primeira vez após o anúncio da turnê Nossa História. O evento foi no Credicard Hall (zona sul de São Paulo) na noite desta terça-feira (2). A ação foi exclusiva para convidados da Volkswagen, uma das patrocinadoras dos shows da dupla pelo Brasil, para divulgar o T-Cross, primeiro SUV da marca a ser fabricado pela empresa no Brasil.

A dupla recebeu fãs e convidados famosos como Kaká, Carol Dias, Caio Ribeiro, Denilson, Fernanda Paes Leme, Deborah Secco, Giovanna Lancellotti, Manu Gavassi e Hugo Gloss.

Inicialmente os irmãos anunciaram dez shows por todas as regiões do Brasil de julho a setembro. Com o sucesso de vendas, algumas datas extras foram anunciadas e mudanças para locais maiores foram realizadas.

Agora, ao todo, a programação conta com 13 eventos -de julho a setembro. Eles passam por Recife (12/7), Salvador (13/7), Fortaleza (19/7), Brasília (20/7), Rio (2 e 3/8), Belo Horizonte (17/8), São Paulo (24 e 25/8), Curitiba (31/8), Manaus (13/9), Belém (14/9) e Porto Alegre (21/9).

Grandes filas tanto online quanto nas bilheterias físicas marcaram a busca de fãs por ingressos. "Número de usuários na sua frente: 435.992. Aguarde a sua vez" foi uma das mensagens visualizadas pelo ao fazer o teste para comprar um bilhete durante a venda.

A dupla encerrou oficialmente a parceria nos palcos em dezembro de 2007 com a última apresentação de uma turnê de oito meses também no Credicard Hall. Eles estavam emocionados e não contiveram as lágrimas ao subir ao palco, segundo reportagem da ocasião.

De acordo com Junior, o repertório da turnê será basicamente o trabalho que fizeram juntos. "Não haverá nada da carreira solo", disse ele durante a divulgação da turnê em 13 de março. E, segundo Sandy, não haverá novas composições. "Será aquilo que o público mais gostava de ver, as músicas, haverá balé no palco, banda grande", afirmou no evento.

Seleção de músicas do show

Desperdiçou

Não Dá pra Não Pensar

As Quatro Estações

Inesquecível

Olha o que o Amor me Faz

Eu Acho que Pirei

Quando Você Passa

A Lenda

Vamo Pulá

Folhapress