Sandra Bullock revela assédio sexual sofrido aos 16 anos

A discussão assédio estão cada vez mais em pauta no cenário artístico nacional e internacional, com movimentos como o "Me Too" e o "Time's Up", quee chegou até ao Oscar 2018. Em entrevista à revista "InStyle", Sandra Bullock cuja doação para o "Time's Up" totalizou cerca de R$ 1,7 milhão, revelou ter vivido na pele a situação, tal como Camila Morgado afirmou em recente entrevista. "É nosso dever fazer o que pudermos para ajudar. Posso afirmar com segurança que não há uma pessoa que eu conheça que não tenha sofrido alguma forma de assédio ou que não conheça alguém com quem tenha acontecido. Aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. E você fica paralisada, até certo ponto, pensando: 'alguém acreditará em mim?'", afirmou.

Foto: Reprodução/Getty images

A americana acrescentou que a questão vai além do mundo das celebridades e aborda os pequenos abusos cotidianos vividos por mulheres comuns. "Não é apenas sobre os atores, é sobre a mãe solteira que foi abusada, intimidada e sexualmente assediada e está apenas tentando tornar todos os dias seguros", afirmou sobre a igualdade de gênero, bandeira defendida também por Agatha Moreira . Mãe de Louis e Laila, Sandra Bullock destacou que valoriza a coragem em seus filhos. "Até recentemente, era a vítima que estava envergonhada, não o abusador. Mas nós estamos criando nossos filhos para serem destemidos. Pelo menos eu espero criar meus filhos desse jeito", garantiu.

Terra