Sandra Annenberg tem indisposição após apresentar jornal na Rússia

Na Rússia para a cobertura da Copa do Mundo, Sandra Annenberg teve um mal-estar após apresentar o “Jornal Hoje” na segunda-feira (18).

A jornalista foi atendida por um médico e não participou na manhã desta terça (19) do “Bom Dia Brasil” com Ana Paula Araújo, que também está no país do Mundial, e Chico Pinheiro, que está no Rio de Janeiro.

Para Sandra, o mal-estar foi provocado por algum alimento ingerido por ela horas antes. Segundo a Rede Globo, a jornalista retomará as atividades e apresentará o Jornal Hoje normalmente nesta terça-feira.

Annenberg não é a primeira na equipe de cobertura da Copa do Mundo a passar mal na Rússia. Fernanda Gentil também teve uma indisposição após jantar em um restaurante de Moscou no domingo (17).

