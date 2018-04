Samuel L. Jackson acredita que Pantera Negra não vai mudar Hollywood

Pantera Negra pode ser o filme mais bem avaliado da história do Universo Cinematográfico Marvel, já ter arrecadado US$ 1,3 bilhão - superando a bilheteria estadunidense de Titanic - e ter se tornado um verdadeiro fenômeno cultural e político, mas isso não será o bastante - pelo menos não na visão de Samuel L. Jackson. Para o Nick Fury do Universo Cinematográfico Marvel, mesmo com o sucesso da mais recente obra do estúdio, que apresenta um elenco majoritariamente negro, as histórias e a forma como a população negra são representadas na indústria cinematográfica não serão alteradas.

"Não tenho certeza de que Pantera Negra alterará a dinâmica de como as histórias negras são contadas em Hollywood e de como elas são aceitas ao redor mundo. Pantera Negra é uma aventura, um filme de ação e muitas pessoas gostam de filmes desse tipo, são filmes que vão funcionar no mundo todo porque todos amam heróis. Mas nem todos amam dramas sobre as experiências de vida de alguém - é por isso que as premiações têm categorias voltadas para as produções estrangeiras; porque elas são vistas como diferentes. Assim que pararmos de vê-las como diferentes e passarmos a vê-las apenas como bons filmes, reconhecendo todas as produções em uma mesma categoria, vamos começar a mudar as coisas", declarou o astro.



Jackson é um dos atores negros mais bem-sucedidos da história em Hollywood.Foto: Reprodução/Vulture

Desse modo, por mais que a questão da representatividade negra tenha sido reconhecida como um dos muitos méritos de Pantera Negra , o blockbuster da Marvel não causaria um real impacto - na visão de Jackson - por ser justamente um blockbuster. No entanto, também é preciso lembrar que Pantera Negra não é a única produção recente de sucesso dirigida e/ou protagonizada por artistas negros: nos últimos anos, após a potente #OscarsSoWhite - como bem aponta a análise sobre a evolução da representatividade e da diversidade em Hollywood, As mulheres em Hollywood, um passo de cada vez - surgiram aclamados filmes movidos pela representatividade e pelas questões raciais, tais como os vencedores do Oscar Corra! e Moonlight, bem como Estrelas Além do Tempo e Um Limite Entre Nós.

Por mais que seja certo, portanto, que as histórias e a população negra são sumariamente subrepresentadas em Hollywood, alguns filmes e obras mostram que é possível vencer a resistência da indústria. E você, o que acha da declaração de Jackson? Pantera Negra segue em cartaz no Brasil.

Adoro Cinema