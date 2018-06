Samara Felippo rebate críticas ao elogiar Marta

Samara Felippo ficou furiosa com a repercussão de postagem em seu Instagram momentos antes do jogo do Brasil contra a Sérvia, na tarde de quarta-feira (27), na Copa do Mundo da Rússia.

A atriz compartilhou uma foto da jogadora Marta, da seleção feminina, com a seguinte frase: “Só para lembrar, Marta é a maior artilheira da história da seleção”.

Foi o suficiente para vários internautas criticarem o fato da atriz exaltar uma mulher no momento em que os homens estavam em campo. Irritada, Samara rebateu vários desses comentários.

“Juro que estava bloqueando… mas vou parar de bloquear os e as machistas, racistas, sexistas porque é justamente essa gente que precisa vir aqui debater. Refletir, se questionar. E tem tanta gente f*** que me segue e chega junto tentando dialogar que acho até bom. Tá tudo certo. Já estou a prova de ofensas”, disse ao responder seguidor que prestou apoio.

Em outro comentário positivo, de internauta que não entendeu a razão dos ataques, Samara Felipo foi direta: “Conhece um negócio escroto chamado Machismo??? Creio que foi isso”, disparou.

Nesta quinta-feira (28), a atriz voltou a publicar a mesma imagem e ironizou na legenda. “#tbt só pra lembrar… (Hoje eu posso pq não tem jogo. Ai, ainda bem!)”, escreveu.

Redetv!