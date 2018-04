Samantha! | Série brasileira da Netflix, ganha primeiro teaser

A Netflix divulgou o primeiro teaser de Samantha!, sua terceira série original produzida no Brasil. A trama de Samantha! acompanha uma ex-celebridade mirim dos anos 80, que atualmente se apega aos últimos vestígios de sua fama, com planos absurdos para voltar aos holofotes. Além disso, seu marido, ex-estrela do futebol, volta para casa depois de ficar mais de 10 anos na prisão.

Criada por Felipe Braga (Trash - A Esperança Vem do Lixo), a série de sete episódios tem no elenco Emanuelle Araújo como Samantha; Douglas Silva como seu marido, Dodói; e os estreantes Sabrina Nonato e Cauã Gonçalves como os filhos do casal.

A produtora Losbragas é responsável pela série, que será dirigida por Luis Pinheiro e Julia Jordão. A estreia está marcada para 6 de julho.

Confira:





Omelete