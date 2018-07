Saiba como famosos torceram pelo Brasil

Em Goiânia, GO, para apresentação no Villa Mix, Shawn Mendes acompanhou o jogo da seleção contra o México nesta segunda (2), vestido com a camisa amarela número 10. O cantor canadense encerrou o festival neste domingo (1º) e aproveitou a folga para torcer pelo Brasil com sua equipe.

Além dele, quem também vestiu a camisa verde e amarela foi Gisele Bündchen, que compartilhou a imagem em suas redes sociais. "Vamos Brasil-sil-sil", escreveu ela na legenda.

Ivete Sangalo vestiu as gêmeas, Helena e Marina com a roupinha do Brasil - tática que funcionou no dia 22 de junho, quando o Brasil venceu a Costa Rica por 2 a 0. Por coincidência, o resultado do jogo contra o México foi o mesmo.

Luciano Huck reuniu a família em torno da TV. Na foto, todos aparecem de costas, vestindo as camisetas com seus respectivos nomes. No último jogo do Brasil, contra a Sérvia, Huck recebeu em sua casa celebridades como o ator Bruno Gagliasso, o produtor musical Leo Fuchs, o jornalista Hugo Gloss e a atriz Juliana Silveira.

