Safadão vai lançar álbum de músicas antigas e projeta novo DVD

No comando do Só Toca Top (Globo) ao lado de Lucy Alves, Wesley Safadão não gosta de ficar parado. Mesmo com o ritmo de gravação do programa, o cantor já prepara para lançar um álbum com músicas antigas em junho e a gravação de um novo DVD em agosto.

"O álbum de músicas antigas será um resgate de canções de 2005, 2008 e 2010. É uma forma de representar o Nordeste e mostrar ao Brasil algumas que ainda não conheçam. Quero gravar mais um DVD, mas ainda é surpresa, estamos definindo os últimos detalhes", adianta Safadão.

No final de maio, o cantor lançará clipe em parceria com MC Kekel. A canção "Desencana" é uma mescla de forró com funk. Para o novo trabalho, Safadão aparece bem diferente: cheio de tatuagens, sobrancelha com risquinho e cabelo azul.

O cantor Wesley Safadão mudou visual para gravar clipe (Foto: Ederson Lima / Divulgação)

"Foi massa demais. Confesso que sempre fui de usar roupa mais básica, quase sempre preta. No dia da gravação de 'Desencana', achei que precisava pintar o cabelo e raspar a sobrancelha, porque é um pop funk muito envolvente."

As tatuagens, porém, apesar de bem chamativas, são falsas, pintadas à mão por uma especialista. Safadão revela que morre de medo de agulha e dificilmente passaria por um procedimento como o de pintar a pele.

Por mais que o encontro entre o forrozeiro e o funkeiro tenha acontecido, a união de agendas foi algo difícil. Safadão afirmou que quase diariamente ele precisa fazer shows e acompanhar outros projetos. Às segundas-feiras, por exemplo, que costumava ser um dia livre para o músico, tiveram de ser preenchidas com as gravações do Só Toca Top.

"É mais um dia preenchido, mas tudo se organiza. Minha agenda é um corre danado, minha mulher vem de vez em quando me encontrar, mas os meninos têm de ir à escola. Quando posso dou um pulinho em casa", diz o artista.

FolhapressLeonardo Volpato