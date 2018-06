Sabrina Sato mostra barriga em foto de lingerie

Sabrina Sato está toda orgulhosa da silhueta redondinha conquistada com a gravidez. A mamãe coruja usou seu Instagram nesta quarta-feira (20) para celebrar as 17 semanas de gestação com uma foto super especial.

Na imagem, a apresentadora aparece usando uma lingerie branca e com a barriga toda à mostra. “#17weekspregnant com barriga e carinha de #29weekspregnant”, brincou na legenda.

(Foto: reprodução/Instagram)



O clique da companheira de Duda Nagle ganhou elogios de várias famosas. Marina Ruy Barbosa, por exemplo, fez questão de disparar um “DEUSA” nos comentários. Sabrina não deixou de responder com um “olha quem fala”.

Outra que fez questão de exaltar a beleza da apresentadora foi Angélica que, por sinal, é mãe de três! “Linda”, escreveu a loira. “Linda é você! Inspiração!”, declarou a japa.

RedeTV!