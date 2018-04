Sabrina Sato anuncia 1ª gravidez: 'Sonho'

Sabrina Sato está grávida pela primeira vez. Ela e o noivo, Duda Nagle, confirmaram a novidade com um vídeo no Instagram após a divulgação da informação no programa Fofocalizando.



"Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade.... e que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito AMOR. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos.... Papai e mamãe já te amam mais que tudo", escreveu Sabrina.

Duda também comemorou a novidade: "Nosso sonho já é realidade... quanta coisa passando pela cabeça... quanta emoção! Esperar, torcer, cuidar... estudar, planejar... o tempo agora é medido em semanas e cada etapa é comemorada como se fosse a mais importante... o passado e o futuro da nossa família concentrado num carocinho de feijão na barriga da mulher da minha vida... q sorte! Q conquista! E é só o começo mas já é vida, já é amor", disse o ator.

Em um vídeo publicado por ela, Sabrina mostra o teste de gravidez, o primeiro ultrassom e como foi o anúncio ao papai, Duda Nagle: "Agora tem um pedaço dentro de mim. Junto com o amor vem a responsabilidade. Eu quero ser uma mãe tão boa quanto a minha mãe foi pra mim. O primeiro de muitos?", disse.

Duda ainda fez questão de tranquilizar os seguidores e garantiu que Sabrina está bem de saúde: "Todo mundo já sabe, o telefone não para, tive que colocar em modo avião. Estamos muito felizes, está tudo certo, saúde está ótima. Obrigado pelas boas energias e vamos torcer", disse no Instagram Stories.





Sabrina Sato está grávida de Duda Nagle. (Foto: Reprodução/Instagram)



Sabrina, que está na sétima semana de gravidez, namora há dois anos com Duda, e ficou noiva no final do ano. Para QUEM Acontece, ela já falou diversas vezes sobre o desejo de ser mãe e as tentativas de engravidar. “Eu ainda quero entrar na avenida grávida, mas não será este ano. Já tirei o DIU (dispositivo intrauterino) e fui pedida em casamento. Agora vamos trabalhar nisto”, brinca ela.

Papai e mamãe confirmam gravidez. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nos últimos dias, Sabrina esteve internada para se tratar de uma lesão no joelho, que ela torceu enquanto passeava com a sua família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Para QUEM, ela contou como está a sua recuperação. "Estou tomando antibiótico. Estou comendo tudo que tenho vontade. Está difícil, mas vale a pena. Daqui a pouco estou 100%", declarou ela.

Sabrina Sato estaria grávida de Duda Nagle. (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem