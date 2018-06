Sabrina Sato abriu o jogo sobre sua vida sexual com Duda Nagle durante a gravidez. Em entrevista a Whindersson Nunes, a apresentadora, que espera uma menina, afirmou que não tem tido relações. A orientação, segundo ela, doi dada por sua médica.

"Estou com abstinência total. A médica pediu abstinência total. O Duda está sofrendo", disse Sabrina, que teve gestação de risco nos primeiros meses. A descendente de japoneses também contou que aumentou o apetite: "Estou tendo muita fome. Eu pareço um tamagoshi. Só como e durmo. A bebê está bem grandinha. Está fazendo bastante barulhinho".

Sabrina Sato diz que está sem sexo na gravidez: 'Abstinência total'. (Foto: Reprodução/Instagram)



No decorrer da entrevista, Sabrina também soltou que cogita colocar o nome Nirvana na bebê. A ex-BBB também contou que a família dá palpites sobre a escolha:"Minha mãe pediu Amora, Kira...". A apresentadora, no entanto, ainda vai decidir como chamará a menina.

Sabrina Sato está com três meses de gestação. A apresentadora espera uma menina, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle.

Extra