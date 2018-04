Rômulo Arantes ganha indenização do Google por vídeo vazado

Rômulo Arantes Neto venceu o processo que movia contra o Google Brasil desde 2011. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a condenação da empresa por permitir que um vídeo íntimo do ator continuasse no ar após ser vazado por hackers.

Segundo o jornal "O Globo", o desembargador Ferdinaldo Nascimento, da 19ª Câmara Cível do Rio, condenou a organização a pagar R$ 10 mil ao artista.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale destacar que, em novembro de 2017, o Google venceu em primeira instância e não precisou desembolsar R$ 250 mil, valor requisitado pelo famoso - que recorreu e acabou vencendo a ação.

Famosidades