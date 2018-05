Roman Polanski e Bill Cosby são expulsos da Academia do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta quinta-feira (3), a expulsão do cineasta Roman Polanski e do ator Bill Cosby do quadro de membros, de acordo com o Hollywood Reporter. A decisão foi tomada com base no novo código de conduta da organização, criado após a série de denúncias sexuais envolvendo o produtor Harvey Weinstein.

Em nota, os memebros da organização disseram: "o Conselho continua a encorajar os padrões éticos que exigem que os membros respeitem os valores da Academia quanto ao respeito à dignidade humana."

Bill Cosby e Roman Polanski. (Foto: Reprodução)

Polanski foi acusado de ter estuprado uma garota de 13 anos de idade nos anos 1970 e, no final do ano passado, novas acusações contra ele vieram à tona. Indicado cinco vezes ao Oscar, o cineasta não deve perder a estatueta conquistada em 2003 pelo filme O Pianista.

Cosby, por sua vez, é acusado de estupro e assédio sexual por ao menos 60 mulheres. Na última quinta-feira (26), ele foi condenado por atentado ao pudor agravado num caso de 2004, no qual ele teria drogado e estuprado uma mulher de 31 anos.

Assédio sexual em Hollywood

2017 foi marcado por diversas denúncias, que começaram com acusações contra o produtor Harvey Weinstein. Ele foi demitido de sua empresa, a The Weinsten Company e expulso da Academia do Oscar, que pretende ter um novo código de conduta após o caso - saiba mais. O Sindicato dos Produtores também o baniu para sempre da organização - saiba mais.

Depois disso, vários outros casos vieram à tona, incluindo o de Kevin Spacey, que foi demitido de House of Cards.

No início de 2018, várias artistas de Hollywood se uniram no grupo Time’s Up, que pretende combater o assédio na indústria cinematográfica e em outros locais de trabalho - saiba mais.

Omelete