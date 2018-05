Richard Gere retornará às telinhas após 25 anos

O bom filho à casa torna. Após quase três décadas afastado da televisão, Richard Gere, que iniciou sua carreira compondo um telefilme nos idos de 1973, será o protagonista de uma nova minissérie da BBC. De acordo com informações da Variety, o premiado ator interpretará Max, um magnata americano da mídia londrina, na série limitada MotherFatherSon.

Composta por oito capítulos de uma hora cada, a obra de Tom Rob Smith (escritor-chefe da segunda temporada de American Crime Story) gira em torno das vida de Max, de sua ex-esposa Kathryn (Helen McCrory) e de seu filho Caden (Billy Howle), um homem na casa dos 30 anos cujo destrutivo comportamento pode colocar em risco toda a operação e a companhia do pai. Segundo a análise do jornal estadunidense, a minissérie ecoa a conturbada relação entre Rupert e James Murdoch, pai e filho do clã que comanda a 21st Century Fox atualmente.

Richard Gere. (Foto: Reprodução)

Maiores informações sobre MotherFatherSon ainda não foram divulgadas, mas já se sabe que a minissérie começará a ser rodada em meados deste ano, com locações em Londres e na Espanha. Com direção de James Kent (Juventudes Roubadas), MotherFatherSon ainda não tem previsão de estreia.

Adoro Cinema