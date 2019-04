Resumão 'GOT': Confira o que aconteceu no episódio 1 da 8ª Temporada

A espera acabou! Desde 27 de agosto de 2017 que o público não conferia um episódio inédito de 'Game of Thrones', mas agora ninguém mais sofre com a ausência de Jon Snow, Daenerys Targarien, Arya Stark e cia. Confira abaixo os principais momentos do primeiro dos seis últimos episódios da série!



Arya Stark. Gif: Reprodução



Um garoto correndo na neve vê um exército em marcha, cruza Arya Stark e sobe em uma árvore: milhares e milhares de soldados em formação rumo ao Norte. No comando: Daenerys e Jon Snow. Arya revê o irmão, mas novamente o encontro não acontece. Ela revê também o Cão de Caça e Gendry. O povo do Norte se depara com os Dragões e entra em pânico. Sansa os vê de cima de uma muralha e vê que finalmente a ajuda chegou.

Bran e John se reencontram. Jon se emociona e Bran continua com a frieza de sempre (desde que virou o Corvo). Daenerys é apresentada à corte de Winterfel, toma uma encarada de Lyanna e Bran corta o barato com a informação de que Viserion virou uma peça do exército do Rei da Noite.

Lyanna fica pistola ao ver que o Norte tem Daenerys como rainha, e cobra um posicionamento de Jon Snow sobre seu posto de Rei. Ele se sai bem, agradece a confiança e revela sua escolha de abrir mão do trono pela sobrevivência do Note. Sansa questiona sobre o que os dragões irão comer: "O que eles quiserem", diz Daenerys.

Tyrion reencontra Sansa, toda altiva e poderosa, ela como lady de Winterfel e ele como Mão de Daenerys. Ela abre os olhos do anão sobre como Cersei pode trair a todos, mentindo sobre o envio do exército Lannister. Finalmente o reencontro de Arya e Jon: "Você era mais alto", diz a Stark. Jon fica feliz da vida e vê que ela ainda tem a espada agulha. "Você já a usou?", ele pergunta. "Uma vez ou outra", mente a ex-irmã/prima.

Cersei recebe a notícia da entrada dos white walkers pela muralha. Ela meio que comemora. Ela recebe os guerreiros da Companhia Dourada, mais um presente de Euron Greyjoy. Mas é claro que ele cobra algo em troca de Rainha, e ela diz que precisa ser conquistada. Cersei diz que já matou homens por menos, ele diz que esses homens eram fracos. Enfirm ela o atrai para seus aposentos. Sor Bronn é interrompido no meio de uma "conversa" com três mulheres para conversar com a Rainha, que quer retificar as promessas não cumpridas pelos irmãos. Mas a aliança prevê os assassinatos de Jamie e Tyrion, caso voltem vivos da batalha.



Sansa. Gif: Reprodução

Euron finalmente consegue se deitar com Cersei, e pede para ela compará-lo a Robert e Jamie. Ela reconhece a ousadia do Greyjoy, e diz que gosta de sua arrogância, e o dispensa. Euron promete engravidá-la. Ela faz um sorriso cheio de mágoa. Theon invade a frota do tio e salva a irmã. Ela diz que eles devem voltar para casa para preparar abrigo para os sobreviventes do Norte. Theon quer ir ao norte e ela diz para ele seguir o caminho "O que está morto não pode morrer".

Daenerys percebe que Sansa não gosta dela. E Jon revela que ela precisa de tempo, que Sansa não gostava dele também. Mas a Mãe dos dragões revela que Sansa não precisa gostar dela, mas que precisa saber quem é a rainha. Os dragões não estão comendo. Daenerys se preocupa. Eles não gostam do norte. ambos montam nos bichões alados, e voam lado a lado em uma cena emocionante e vertiginosa. "Onde eu me seguro?", pergunta Jon Snow. "No que encontrar", responde Daenerys. Que cena! Jon começa a dominar o voo."Você acabou com a graça de cavalos pra mim", comemora o rapaz. O lance de família (ainda) não é problema. Jon fica com Daenerys sob o olhar sanguinário dos dragões.

Os sobreviventes da Muralha estão se reagrupando e se recompondo. Encontram uma formação deixada pelo Rei da Noite que lembra o mesmo desenho feito com corpos em outros momentos da série. Uma espiral de corpos com um garoto no centro. E eis que o menino começa a gritar! Facilmente um dos maiores sustos das oito temporadas. O menino acaba incinerado com um golpe de espada. Sam se encontra com Daenerys, que agradece a ele por ter curado Jorah. Sam pede o perdão da rainha por ter roubado livros da cidadela e a espada de sua família. Para sua tristeza, fica sabendo que o pai e o irmão foram mortos por ela por terem negado apoio.

Sam se encontra com Bran, que dá a ele a missão de informar Jon Snow de que ele é um Targaryen. Contrariado, o rapaz vai às catacumbas de Winterfel, onde Jon presta seus respeitos ao pai/tio. Ele finalmente fica sabendo de seu papel nos sete reinos e que não deve se contentar em proteger o Norte ou ter o trono da região. Ele agora deve ser soberano dos Sete Reinos. Mas será que Daenerys vai aceitar? Jaime chega a Westeros todo galã e barbado. Quando aproveita a brisa fresca da região, se depara com Bran, que o encara com o olhar mais gelado que Westeros já viu. E o episódio chega ao fim! Vem coisa muito boa por aí!!!

