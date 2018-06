Renata Banhara chora e pede ajuda para tratar infecção no cérebro

Lutando contra uma infecção no cérebro desde o ano passado, Renata Banhara desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira (8). A repórter desabafou sobre seu estado de saúde e pediu ajuda aos internautas.

"Essa noite passei muito mal. Pressão muito forte na cabeça. A pressão voltou fortíssima nessa madrugada. Desespero. Chorei a noite a toda. Fico revoltada. Nenhum plano de saúde me aceita. Eles querem que eu morra. Estou sofrendo demais. Já tinha que operado com Dr. Jamal e nenhum plano aceita", disse ela em uma série de vídeos.

Renata Banhara (Foto: Reprodução/Instagram)



"A dor que eu sinto é insuportável. Pressão lateral muito forte. Já passei a me acostumar com ela. Me torno uma pessoa a base de remédios. Não parei com remédio de dor, calmantes. Se eu não tomar os calmantes corro risco de fazer uma besteira. É um nível de dor que as pessoas não suportam. Nenhuma operadora me aceita. É legal ser feliz? É. É legal ser animadinha? É. Mas eu tenho um problema que eu tenho que resolver para viver, como todo mundo vive, feliz, superando os problemas. A vida já tem muitos problemas, esse (problema) eu não mereço ter", explicou Renata.

Após a separação, Banhara diz que teve o convênio médico cancelado por seu ex-marido, enquanto estava em pleno tratamento médico e desde então tem dado sequência em todos os seus tratamentos através da rede do SUS.

Alguns internautas marcaram famosos na publicação, mas Renata pediu para que não o fizessem mais. "Vocês são muito fofos. Não peçam ajuda aos artistas. Não citem os artistas. As pessoas são ‘comprometidas’ com inúmeras outras. Todos têm família para sustentar e já ajudam sim milhares de pessoas! É como uma pirâmide. Todos têm inúmeras despesas com um elo gigante de pessoas! A grande maioria sustenta a família e casos de doença são comum a todos eles. Meu caso não é caridade, é uma operadora me aceitar, tenho ao que tenho direito: a exames pré e pós-operatórios controle no pós-cirúrgico, ter suporte após a cirurgia se caso venha a precisar de uma Semi-intensiva ou até mesmo uma UTI", disse Renata.



Quem