Reality de Gretchen terá barraco histórico e participação de Katy Perry

Depois de brilhar ao lado de Katy Perry, a "rainha da internet", Maria Odete Brito de Miranda, a Gretchen, logo trará muito novos memes para fazer a alegria dos fãs. Isso porque ela, que já participou de "A Fazenda" e do "Power Couple", terá um reality para chamar de seu. ""Os Gretchens" estreia dia 23 de abril no Multishow, às 22h e mostrará o dia a dia da Rainha do Rebolado e sua família.

Serão 15 episódios exibindo a intimidade de Gretchen, do dia a dia em Mônaco, onde mora com o marido, Carlos, passando pelas rotinas de Thammy Miranda e sua noiva, Andressa. "Os Gretchens" também contará com uma convidada especialíssima: a cantora Katy Perry, que convidou Gretchen para participar de um dos vídeos de sua canção "Swish Swish".



Gretchen com o filho Thammy, (Foto: reprodução/Instagram)

O programa mostrará a conversa por vídeo que as duas tiveram para acertar os detalhes do show da estrela americana, do qual Gretchen participará. Ela mantém segredo se sua participação será gravada para o reality. "Recebemos o convite depois de gravar outro programa. É diferente de tudo que já fizemos. Vocês vão ver que somos uma família normal, com brigas, discussões. Nem tudo são flores. Teve um grande barraco e dos feios e não foi fake. Até a equipe do programa se assustou e perguntou se a gente tinha ensaiado. E não. Pegou todo mundo de surpresa", contou a cantora durante conversa com UOL, nesta terça-feira (6).

O barraco em questão foi protagonizado entre Thammy e Andressa durante as férias em Maragogi, em Alagoas, no final do ano. "Foi durante um luau. Foi uma bomba, vocês vão ver", adianta Gretchen. "O público, acredito, vai ficar com raiva da Andressa e tomar minhas dores. Foi pesado", complementa Thammy, que participou da coletiva ao lado da mãe. No teaser exibido pelo Multishow, Sula Miranda, irmã de Gretchen, aparece gritando: "Isso porque é o primeiro dia [de gravação]".

As gravações do programa ainda seguem e devem terminar no dia 23 de março. Foram três meses de gravação com uma equipe de 16 pessoas. Os episódios foram gravados em várias cidades. Além de Maragogi e Recife, também aconteceram em Porto Alegre, Rio, Paraíba, São Paulo. "Meu marido ainda não se acostumou, mas ele está convivendo muito bem", diz a matriarca.

Segundo Gretchen e Thammy, tudo que foi gravado será exibido, e nenhuma cena foi vetada pela família. "Teve até briga por causa de bolo. A gente tinha um bolo para família e outro para a produção. O da família acabou rápido e atacamos o da produção", conta Thammy, aos risos.

Folhapress