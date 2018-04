Rafa Brites deixou a equipe do “Vídeo Show”, da TV Globo, após estresses e reclamações. A repórter, que alegou não se identificar com o trabalho no vespertino, chegou até a ter uma reunião com Boninho para decidir seu futuro.

Segundo colunista Ricardo Feltrin, a loira tinha expectativa de se tornar apresentadora do programa, e por não ter conseguido o cargo ficou irritada.

Foto: Reprodução/Instagram

Outro fator que pode ter levado a famosa a desistir da atração seria o fato de os outros artistas da emissora a deixaram esperando antes de dar entrevistas, e ainda por cima nem sempre eram receptivos.

Vale ressaltar que antes de desistir do “Vídeo Show”, Rafa procurou por Boninho – que foi quem a colocou na Globo -, e fez suas reclamações, além de afirmar que já se sentia preparada para novos desafios.

