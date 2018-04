Cauã Reymond está no auge – mas mesmo assim não se acomoda. Aos 37 anos, bem de vida, no melhor de sua forma física… E agora? “Acho que estou na fase mais decisiva da minha vida, penso que o que eu fizer agora vai influenciar pessoal e profissionalmente minha história pela próxima década”, diz o ator.

“Construí uma relação legal com a [atriz] Grazi [Massafera], mãe da Sofia, nossa filha é prioridade. Estou realizado com minhas conquistas profissionais. Mas, definitivamente, estou questionando o que quero ser daqui pra frente. Quero casar de novo, ter mais filhos. Acabei de me mudar e estou mais próximo dos meus pais. Sinto esse momento de voltar às raízes, à espiritualidade, questionando tudo.”

'Quero casar de novo', diz Cauã Reymond. (Foto: Reprodução/Instagram)



