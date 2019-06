Quem me conhece sabe que eu jamais faria isso, diz atleta

No vídeo em que expôs a troca de mensagens com a mulher, Neymar disse ter ficado surpreso com a acusação e repetiu algumas vezes que está triste e chateado.

"Quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole. Sabe que eu jamais faria uma coisa desse tipo", afirmou. Segundo ele, a decisão de expor a conversa foi tomada para provar que não aconteceu "nada demais".

"O que aconteceu no dia foi uma relação entre um homem e uma mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança para o filho e eu ia levar, e bom... agora fui pego de surpresa", disse o atleta.



Reprodução/Instagram

No vídeo, Neymar também pediu desculpas à sua família. "Estou aqui para pedir perdão para minha família por colocá-los nessa situação. Porque realmente não queria e fui induzido a isso. Que isso sirva de lição", afirmou.

"Espero que fique bem claro, espero que a Justiça olhe as mensagens e veja o que realmente aconteceu", pediu, no final da gravação.

Já o pai de Neymar, Neymar Santos, afirmou em entrevista à TV Bandeirantes que seu filho foi vítima de extorsão.

Ele disse ter se encontrado com representantes da mulher, que lhe pediram dinheiro para que ela ficasse calada. "Está claro que foi uma armadilha", declarou no sábado.

Folhapress