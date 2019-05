Príncipe William diz que perder sua mãe foi a maior dor da sua vida

O Príncipe William deu um longo depoimento à TV britânica contando como a experiência de perder a mãe, Princesa Diana (1961-1997), durante a infância foi a maior dor de sua vida. Hoje aos 36 anos, o futuro monarca britânico expôs seus traumas em relação à morte da mãe em depoimento ao documentário ‘A Royal Team Talk’, exibido no canal BBC One e produzido para alertar o público sobre a necessidade de buscar ajuda para lidar com problemas referentes à saúde mental. As declarações foram noticiadas pelo jornal inglês Metro UK.

Hoje terceiro nome na linha de sucessão ao trono britânico, William falou sobre a morte da mãe quando comentando sobre a experiência dele trabalhando como piloto das Forças Aéreas Britânicas em contextos de no Iraque e o Afeganistão.



Uma foto da Princesa Diana com seus filhos, os príncipes William e Harry (Foto: Getty Images)



“Trabalhar em uma ambulância me apresentou um ambiente muito mais real e triste, você lida com famílias recebendo a pior notícia que elas poderiam e isso te deixa com sentimentos muito negativos e depressivos, você passa a achar que a morte está atrás da porta em qualquer lugar que vá. E esse é um grande fardo que eu preciso carregar”, declarou o filho do Príncipe Charles.

“Eu já pensei muito sobre isso e estou tentando entender porque eu sinto como eu sinto, mas eu acho que quando você sofre uma perda tão cedo, na verdade em qualquer momento, mas especialmente jovem, eu posso me relacionar de forma próxima com esse tipo de perda, é uma perda como nenhuma outra”, declarou William.



A Princesa Diana (1961-1997) com o filho William no colo em foto datada de 1987 (Foto: Getty Images)



O Príncipe encerrou afirmando: “Você sabe que a sua vida será muito difícil e será preciso enfrentar coisas ainda piores que essa dor, mas isso também te aproxima de outras pessoas que sofreram perdas assim”.

Casado com a duquesa Kate Middleton e pai de três crianças - George, Charlotte e Louis - William tinha apenas 15 anos quando a mãe dele morreu em um acidente de carro em Paris. Diana morreu dentro de um veículo no qual estava na companhia do empresário egípcio Dodi Al-Fayed. O motorista do carro perdeu o controle enquanto eles eram perseguidos por um grupo de paparazzi.

Revista Monet