Princesa europeia tenta resgatar neta de culto que faz escavas sexuais

A Princesa Elizabeth da Iugoslávia está nos Estados Unidos para resgatar sua neta do culto que fazia escravas sexuais e era supostamente liderado pela atriz Allisson Mack, ex-estrela da série ‘Smallville’. De acordo com o site do jornal New York Post, tanto a princesa quanto sua filha, Catherine Oxenberg, estão em Nova York em busca dos últimos rastros deixados pela jovem India Oxenberg (26 anos) antes de entrar na seita Nxivm. O líder do grupo, Keith Raniere foi preso no dia 27 de abril no México.



A princesa Elizabeth da Iugoslávia, a atriz Allison Mack e a neta da princesa (Foto: Getty Images)



De acordo com a imprensa norte-americana, a Princesa India foi vista trabalhando pela última vez em um restaurante no bairro de East Village. O gerente do estabelecimento informou aos jornais locais que não sabia a identidade real de sua empregada quando a contratou, há dois meses. A princesa cortou relações com a mãe e só estaria disposta a conversar com a sua avó.



Keith Raniere e Allison Mack (Foto: Getty Images/Reprodução YouTube)



“A India continua extremamente fiel ao Raniere e jurou que irá visitá-lo e protegê-lo na prisão. Ela acha que é um ato nobre”, informou uma fonte próxima a India ao new York Post. A seita liderada por Mack e Raniera estava instalada no México é era batizada de DOS - as iniciais para as palavras em inglês de “Mulheres Escravizadas Por um Mestre”). Segundo ex-membros da organização, as mulheres eram chantageadas com fotos nuas protagonizadas por ela, eram feitas de escravas sexuais e tinham seus corpos queimados com as iniciais dos nomes de seus líderes.



