Preta Gil reprova críticas ao corpo após foto de lingerie

Preta Gil encoraja a autoaceitação das internautas e não tem problema em exibir o corpo de biquíni em seu Instagram. Nesta segunda-feira (21), a cantora compartilhou uma foto em que aparece de calcinha na rede social. "Bom dia Bahia, boa tarde Itália. Muito chato ter que passar por esse paraíso sempre correndo, meta da vida vir pra cá de folga! Aquela foto clássica nessa varanda com essa vista e a mesma calcinha de 5 anos atrás", brincou. O clique, porém, recebeu uma enxurrada de comentários de haters. "Desnecessárias essas fotos. Para mostrar o que mesmo? Não é bonita, as pessoas ficam elogiando, mas é pura demagogia. Cai na real, colega. Você não tem nada de bonito. Pronto, falei", disparou uma internauta.

Preta Gil lamentou ataque de haters no Instagram após compartilhar uma foto de lingerie nesta segunda-feira, 21 de maio de 2018 Preta Gil compartilhou foto de calcinha e sutiã em seu perfil do Instagram Uma internauta disse que as fotos do corpo de Preta Gil eram 'desnecessárias' e que ela 'não era bonita' Preta Gil reprovou a crítica ao corpo em seu Instagram 'Eu tenho sim algo muito precioso e bonito. Meu caráter, meu coração e meu corpo também, mas você? Juro, senti muita pena agora', rebateu Preta Gil.

Foto: Reprodução/Instagram

A filha de Gilberto Gil lamentou o comentário e mandou um recado para a seguidora em seu Stories. Para Preta, era "uma mulher digna de pena": "Eu tenho sim algo muito precioso e bonito. Meu caráter, meu coração e meu corpo também, mas você? Juro, senti muita pena agora. Uma senhora que se diz uma mulher de Deus, mas na verdade não tem nada, não aprendeu nada com os anos de vida! Triste".

Apesar de ser um exemplo de empoderamento, a cantora entregou que nem sempre foi assim. Em um desabafo em seu perfil, no começo de março, Preta contou que lutou para aceitar o próprio corpo: "n ão tenham vergonha de si própria, não se comparem aos outros, cada mulher tem sua própria beleza, se amem! Juntas somos mais fortes! Quando olho minhas estrias, minhas celulites não considero imperfeições, lembro que cada marca no meu corpo foi uma vivência, foi uma história. Saibam que eu sou vaidosa sim, que me cuido, faço dieta (forçada, mas faço), faço exercício principalmente pro meu joelho, cuido da minha saúde e é isso que importa: saúde! E por fim pra quem escreve 'Nossa queria ter a coragem que você tem' ou 'Nossa, eu não teria coragem de postar uma foto assim, está de parabéns!'. Não, eu não precisei de coragem pra ser quem eu sou, eu precisei me amar!".

Terra