"Posto fotos de biquíni porque estou maravilhosa!”, rebate Iza

"Você com certeza está viciada em alguma das músicas da cantora IZA, de 27 anos. É ela quem canta os hits "Pesadão", "Te Pegar", "Esse Brilho É Meu" e outros que hoje poderão ser ouvidos diretamente do Parque do Povo, em São Paulo, junto com a Orquesta Filarmônica do Paraisópolis (a partir das 19h). No evento, que celebra o lançamento global da coleção "Shine" da joalheria Pandora, a carioca irá se apresentar pela segunda vez com um orquestra.

No bate papo, a cantora fala ainda sobre a ascensão da carreira no último ano, do rótulo de sex symbol e diz que sofre muito assédio nas redes sociais. "As pessoas acham que eu estou postando foto [de biquíni] pra ganhar elogio de macho, pra subir na carreira, tem gente que comenta: ‘você não precisa disso’. Quem disse que eu estou postando porque eu preciso? Posto porque estou maravilhosa!" Confira a entrevista completa:

Marie Claire - Você já tocou com uma orquestra? Qual a importância deste projeto pra você?



IZA - Estou muito emocionada! Não é a primeira vez que vou cantar com uma orquetra, mas hoje, cantando músicas minhas, é realmente uma novidade, então estou achando tudo isso muito incrível! E achei linda a iniciativa da Pandora de fazer o evento aberto ao público. Eu tenho fãs de todas as idades e quando faço shows em boates geralmente tem só adultos. Em eventos abertos vou ver meus fãs mais jovens, crianças, idosos... Então, estou feliz por isso acontecer dessa forma e também por cantar com a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, que é um projeto superinclusivo. Acho importante que a gente propague esse tipo de projeto. Além de achar que esse evento abrilhanta muito a cena cultural de São Paulo.

MC - No último ano, sua carreira decolou. Como lida com essa ascensão rápida e a fama?

IZA - Eu estou trabalhando profissionalmente com a música há dois anos, então estava caminhando pra isso, o que eu também acho que é pouco tempo… Muita gente me conheceu com "Pesadão" e a partir daí começou a me ver em vários lugares e teve essa impressão que aconteceu tudo muito de repente, mas é realmente uma coisa para qual eu estava caminhando. Tem muita coisa pra acontecer, eu estou muito no início. Acabei de lançar "Pesadão", vou lançar meu primeiro álbum... As coisas estão começando a acontecer agora. Estou lidando bem com isso, mas minha vida mudou de agenda, que agora está complicada. Eu quase não tenho mais tempo pra ficar em casa, tenho visto muito pouco minha família e tento dar os meus pulos pra encontrar com o meu namorado.

MC - Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até agora?

IZA - O Rock in Rio. Estar num festival tão grande e dividir o palco com o Ceelo Green foi muito especial. Eu cantei no festival em setembro e pouco tempo depois lancei "Pesadão". Muita coisa começou a acontecer não só por "Pesadão", mas pela apresentação no Rock in Rio.

MC - Você é considerada um sex symbol. O que acha disso?



IZA - Acho engraçado ouvir isso… Nunca ninguém me perguntou como é ser um sex symbol (risos). Apeser de ser considerada um sex symbol nunca ter sido minha intenção, me sinto muito lisonjeada, fico muito feliz em saber que algumas pessoas me veem assim. Eu me sinto muito sensual, estou super de bem com o meu corpo... Posto fotos pra mostrar que eu estou de bem com a vida, comigo mesma e que eu me amo. E amo ver que várias mulheres se inspiram nas minhas fotos. Acho que muito acontece a partir da nossa confiança e autoestima.

MC - Você é uma mulher curvilínea e bem resolvida com seu corpo. Acha que representa muitas meninas?

IZA - Super! As meninas vêm me agradecer por isso. A gente vive num mundo de tanta ditadura, em que tem um certo tipo de corpo a ser alcançado, um corpo que a gente vê nas redes sociais e que não existe, porque nas redes se escolhe o melhor ângulo, a melhor luz, o melhor filtro e ainda tem o photoshop. Não é uma coisa que é real, e isso acaba enlouquecendo as meninas, que vão em busca do inatingível. Então eu estou sempre colocando lá que meu quadril é largo mesmo, minha perna é grande, que eu tenho bunda pra caramba, que meu peito é pequeno… Cada uma é de um jeito. Não dá, por exemplo, pra eu tentar ter o corpo da Sabrina Sato porque eu nunca vou conseguir. Ela tem tamanhos diferentes, medidas diferentes, e ela é linda daquele jeito. E a gente tem que entender que eu sou linda do meu jeito e você é linda do seu jeito. Os corpos são diferentes, não dá pra padronizar.

