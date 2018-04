Porchat chora ao entrevistar Jô Soares: 'Dia mais importante da minha vida'

À frente de um talk show há menos de dois anos, Fábio Porchat se emocionou ao receber o humorista e apresentador Jô Soares, precursor do gênero no Brasil, no palco e no sofá do Programa do Porchat. "É o dia mais importante da minha vida", disse durante a gravação da entrevista, que ocorreu nesta segunda-feira (16). O papo vai ao ar na quarta-feira (18).

A emoção se deu porque Jô Soares foi quem abriu portas para Porchat na TV, dando a ele sua primeira oportunidade em frente às câmeras. O contratado da Record até brincou com isso e iniciou o programa fingindo ter recebido um bilhete da plateia com a mensagem: "Queria mostrar meu trabalho como humorista", assinada por José Eugênio Soares _Porchat mandou o mesmo texto para Jô no passado.

Jô se divertiu com a brincadeira e minimizou sua importância para a carreira do pupilo. "Eu apenas te dei o espaço, você tomou o espaço e fez o que fez. Não revelei ninguém", desconversou ele.



Fábio Porchat se sentou no sofá com Jô Soares durante gravação da entrevista: 'sonho realizado'. Foto: Reprodução/twitter



Aos 80 anos, completados em janeiro, o comediante disse que está sentindo o peso da idade. Teve, inclusive, dificuldades para chegar no estúdio da Record. Ele se machucou na academia, em um aparelho que simula movimentos de remo. "Exagerei. Estrupiei o meu joelho. Tô me sentindo um velho de 80 anos... Mas eu tenho 80 anos", brincou ele, despertando risos da plateia e de Porchat.

Longe da televisão desde dezembro de 2016 e sem contrato com a Globo desde o fim do ano passado, Jô confessou a Porchat que não sente nenhuma saudade da vida em frente às câmeras. "Não sinto falta de estar na TV. Se eu quisesse, eu teria continuado. Foram 15 mil entrevistas", ressaltou ele.

O veterano comandou o Jô Soares Onze e Meia, no SBT, entre 1988 e 1999, depois de uma carreira como comediante na Globo. "Não fui [para o SBT] por dinheiro, fui para fazer o programa da minha vida e que tivesse a ver comigo", confessou ele, que já havia tentado emplacar um talk show na antiga emissora, sem sucesso.

"Não saí infeliz da Globo, mas queria fazer um programa de entrevistas. E o Silvio Santos é uma pessoa maluca. Ele me ligou e me chamou para conversar. Topei", lembrou o apresentador.

Depois de 11 anos no SBT, ele recebeu a proposta para voltar à Globo e finalmente apresentar o programa que tanto sonhou na emissora, à frente do talk show Programa do Jô. Ficou no ar de 2000 a 2016. Recluso, Soares admitiu que quis aparecer na atração de Porchat. "Não dou entrevista para qualquer um, fiz questão de estar aqui", valorizou.

Em todos esses anos, Jô conversou com muitos nomes, inclusive internacionais. E contou a Porchat que não realizou apenas um de seus sonhos: o de bater papo com o antigo chefe, Silvio Santos. Os diversos pedidos foram negados. Segundo o veterano, Silvio sempre foi cínico e usava a desculpa de que uma cigana previu que ele ia morrer caso desse entrevista para se livrar do compromisso.

Porchat ressaltou que Jô abriu portas para que outros talk shows surgissem, como os de Danilo Gentili, Pedro Bial e Tatá Werneck. "Você esqueceu a Luciana Gimenez", lembrou o repórter Paulo Vieira. Jô fez cara de espanto e divertiu a plateia.



Paulo Vieira também se emocionou ao dividir o sofá com Jô Soares: oportunidade única. Foto: Reprodução/ Gabriel Perline/ Notícias TV

Paulo Vieira também teve a oportunidade de fazer uma mini entrevista com Jô, mas foi tomado pela emoção e não parou de chorar. "Eu venci o Quem Chega Lá no Faustão. E na mesma epoca o Porchat tinha me convidado para participar do Porta dos Fundos. Só que eu só aceitei ir porque eu achei que isso ia me ajudar a um dia ser entrevistado por você. Pedi diversas vezes e nunca consegui", justificou ele.

Jô Soares adiantou detalhes da peça A Noite de 16 de Janeiro, da russa Ayn Rand, que ele vai adaptar, dirigir e atuar. "Não subo no palco ao lado de outros atores há 30 anos. Tem um elenco de 15 pessoas. Eu estou lá pra fazer parte daquela trupe. Meu papel é muito pequeno, quase não existe. Faço o juiz que dá o veredicto da história", disse ele. A estreia está marcada para 5 de maio, no Tuca.

