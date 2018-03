Pitt faz pacto para namorar atriz se ambos estiverem solteiros em 2019

A atriz Tiffany Haddish revelou ter feito um pacto com o ator Brad Pitt no qual os dois se comprometem a namorar caso ambos estejam solteiros em 2019. A celebridade de 38 anos expôs o combinado entre ela e seu amigo em entrevista realizada no programa Live! With Kelly and Ryan. “Eu encontrei com o Brad no elevador! Ele disse que caso nós dois estejamos solteiros em um ano nós ficaremos juntos…”, afirmou a atriz.





A atriz Tiffany Haddish e o ator Brad Pitt. Foto: Reprodução/ Getty Images

Depois, bem-humorada, a atriz ponderou: “Mas ele tem sete filhos, eu não sei se consigo lidar com um homem com tantas crianças. Eu não sei, ele me falou para esperar um ano”. No entanto, Pitt tem seis filhos, não sete como a atriz mencionou.

Casada e divorciada duas vezes, Haddish está solteira atualmente. O mesmo vale para Pitt, que anunciou o término de seu relacionamento com a atriz Angelina Jolie em outubro de 2016.

