Perlla mostra mudanças após perder 11kg

A cantora Perlla, 29, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (21) para mostrar aos internautas o resultado de seu emagrecimento. A funkeira, que mudou todo o visual e até fez tatuagens no braço, perdeu 11 kg.

Perlla é mãe de Pérola, 4, e Pietra, 6. Para o aniversário da mais velha, ela reuniu familiares e amigos em um buffet no Rio.

Em recente entrevista para a QUEM, a cantora falou sobre sua volta ao funk. "Eu nunca fiquei longe. No fundo eu sempre estava pertinho. No primeiro momento foi importante esse tempo, foi fundamental para mim como pessoa. Em termos de carreira, poxa, foi muito tempo. O calor das pessoas, o carinho delas, me fez muita falta", disse ela.



Quem