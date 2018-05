Perlla comenta nova fase: 'Nunca vou conseguir agradar a todos"

Perlla, que voltou ao funk após sete anos longe do batidão, está em uma nova fase. A cantora de 29 anos mudou o visual e está bem focada em sua carreira. Mãe de duas filhas Pérola, 4, e Pietra, 6, ela conversou com a QUEM sobre as mudanças no corpo e sua relações com os haters nas redes sociais.



"Estou me permitindo fazer algumas coisas que há algum tempo eu não me permitia. Eu sempre tive vontade de fechar o braço, fazer tatuagens sobre as coisas que mais marcaram a minha vida. Essa nova fase está sendo exatamente isso, vou fazer o que eu desejo fazer, mas tenho me cuidado também. Fiquei durante um tempo comendo o que eu queria e não cuidando mais do peso", explicou ela, que exibiu as artes no corpo ao publicar fotos no Instagram.

Perlla (Foto: Rafael Vidal/Guimarães Assessoria)



"As pessoas fazem muitas comparações com o passado também, 'porque você era assim antes'. Agora tenho minhas filhas. Quero mostrar para as pessoas que não é que a gente tem filhos que a gente não pode se cuidar, pelo contrário", disse Perlla. Recentemente, a cantora perdeu 11 quilos e mostrou o resultado da reeducação alimentar aos fãs.

"Por muito tempo eu fazia dieta e voltava ao peso de antes. Eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Eu tomo alguns chás para ajudar no estímulo e dar aquela animada", contou ela, que está conciliando o tempo entre a carreira e a família.

Perlla (Foto: Rafael Vidal/Guimarães Assessoria)



"Eu tenho me desdobrado. Além de dar toda a atenção e carinho para a minha família e para as minhas filhas, também tenho que dar para o meu trabalho. Durante a semana, consigo focar nelas e no fim de semana é o trabalho. A gente sempre consegue dar um jeitinho", explicou Perlla.

A cantora tem mais de 520 mil seguidores no Instagram e Perlla está tranquila em relação às críticas que recebe na rede social. "No começo, alguns comentários me incomodavam. Hoje, não. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Existem determinadas coisas que antes mexiam mais com a gente. Agora não estou ligando, sempre teve gente para criticar. O trabalho tem que continuar, essa foi minha decisão".

Perlla (Foto: Rafael Vidal/Guimarães Assessoria)



Quem