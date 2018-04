'Pensei em morrer muitas vezes', diz Pe. Fábio de Melo sobre pânico

Mariana Godoy recebeu em seu programa Padre Fábio de Melo. A conversa vai ao ar nesta sexta-feira (27) e o religioso falou de sua vida pública e opinou sobre as críticas que recebe nas redes sociais.

"Ultimamente tenho lidado com isso com muita responsabilidade porque não é justo permitir que as expectativas dos outros se tornem minhas regras de vida. Sou um homem público que faz questão de ter uma vida privada. (…) Tenho um cotidiano absolutamente normal, que me permite ser quem sou", desabafou.



Foto: Divulgação

Diagnosticado com síndrome do pânico em 2017, o padre classifica o momento como o mais difícil de sua história. "Isso, para mim, no meu caso, foi a fatura de uma vida mal vivida. De uma vida sem tempo para um cultivo pessoal absolutamente necessário, porque não importa qual seja a nossa atividade, todos os humanos têm a mesma necessidade. (…) Tenho sido muito fiel ao reconhecer essa necessidade de quietude e de silêncio, de um pouco sossego", conta ele, que ainda complementa: "Eu pensei em morrer muitas vezes, em deixar de fazer tudo que faço, em acabar com tudo o que eu tinha iniciado. É impressionante como o pânico retira o chão da gente".

Ainda sobre o tema, o sacerdote fez um alerta em relação à importância da medicação e do acompanhamento terapêutico para doenças psicológicas. "Quando comecei a sentir os primeiros medos, eu não soube identificá-los. Achei que era cansaço, desgaste natural do dia a dia e fico muito assustado que nos dias de hoje a gente tenha se acostumado com algumas patologias mentais que são produzidas por nós mesmos, pelo nosso estilo de vida. A gente não sabe o momento de pedir ajuda".

O padre ainda diz acreditar que irá reencontrar sua irmã, que cometeu suicídio em setembro de 2016. "Minha esperança cristã me coloca nesse perspectiva. É impressionante como a tenho dentro de mim de forma intensa, como penso nela o tempo todo, como as escolhas dela me fazem pensar nas minhas, como a forma cruel com que ela morreu me faz pensar a minha vida", comentou ele, emocionado.

