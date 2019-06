Paulynho Paixão é uma das atrações do Festival O DIA Junino nesta sexta

O cantor Paulynho Paixão será uma das atrações do Festival O DIA Junino Nesta sexta-feira (21), segundo dia do evento, que reúne uma multidão de admiradores do São João nordestino.

Pra começar bem o fim de semana do feriadão de Corpus Christi, Paulinho vai animar os fãs da sofrência com sucessos antigos, como "Cabou, Cabou", "Atende aí", "Me acha", "Eu canto, eu bebo, eu choro por você", e também com lançamentos do seu novo repertório, como "Meu amor chegou", "Voando baixo" e "Dez a zero".

O cantor Paulynho Paixão (Foto: Divulgação)

Além de apresentações de artistas no palco principal, o Festival O DIA Junino conta com uma ampla praça de alimentação, que oferece uma enorme variedade de comidas típicas regionais, além de

Promovido pela Fundação Otávio Miranda, o evento realizado no Theresina Hall também é palco do maior concurso de quadrilhas do Piauí, o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, que chega à sua 10ª edição, e é organizado pela Federação Piauiense de Quadrilhas Juninas (Fepiq).

No sábado, a público poderá assistir ás apresentações de Mara Pavanelly, Lene Alves & o Forro da Cumadi e Pegadões do Forró.

Para encerrar o festival, no domingo (23) haverá apresentações do trio As Fulô do Sertão e de Jardel do Acordeom, além da grande final do concurso de quadrilhas.

Cícero Portela