Paulo Vilhena curte praia paradisíaca nas Filipinas

Paulo Vilhena está aproveitando as altas temperaturas com a namorada, Amanda Beraldi. Na noite de domingo, 20, ela publicou uma foto no Instagram dos dois relaxando no mar em El Nido, Palawan, nas Filipinas.

Paulinho Vilhena e a namorada (Foto: Reprodução)



Na legenda, Amanda brincou com o cenário pararisíaco: "Filme novo - Lagoa Azul". "Vamos fazer a trilogia?", comentou o ator.

Recentemente, durante a viagem com Paulinho, com quem está namorando há um ano, Amanda compartilhou uma reflexão. "Para ser feliz, você não precisa de grandes conquistas materiais. Você já tem o pôr-do-sol, as estrelas, os pássaros, o sorriso dos seus amigos, sua familia...Agradeça a Deus, pois você tem sua vida. Tem o dia que está começando, tem sua força e determinação. Com todos esses presentes da vida, o resto você constroi".

Glamour