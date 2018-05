Paulo Gustavo celebra casamento com Thales Bretas

o Dia Internacional do Combate à Homofobia (17/5), Paulo Gustavo celebrou seu casamento com o dermatologista Thales Bretas. O ator postou uma foto linda ao lado do marido e publicou um texto empoderador.

Paulo Gustavo e Thales Bretas (Foto: Instagram/Reprodução)



"Dia mundial do combate a homofobia! Que nosso amor, nossa união, nossa parceria sirvam de inspiração para outras famílias! Continuamos na luta!", escreveu no Instagram.

"O amor existe", "casal lindo", "vocês são de arrepiar", "que fotão" e "exemplo a ser seguido" são alguns dos comentários que o humorista recebeu na publicação.

Paulo Gustavo e Thales Bretas (Foto: Instagram/Reprodução)



