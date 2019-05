Paula Fernandes divulga trecho de versão de 'Shallow' e memes bombam

Paula Fernandes, 34, não resistiu à referência que o jogador Neymar, 27, fez da música "Shallow" em seu Instagram, e respondeu à publicação dele com um trecho de "Juntos", a versão da cantora para o sucesso de Lady Gaga.

Eis o refrão da canção: "Diga o que te fez / Sentir saudade / Bote um ponto final / Cole de uma vez / Nossas metades / Juntos e shallow now".

Neymar escreveu um trecho da música original com um chapéu de cowboy e, ao ver que Paula respondeu ao seu apelo, ele provocou: "Me chama de Bradley Cooper que eu canto com você". ​

A cantora Paula Fernandes (Foto: Divulgação)

Mas esse apelo não funcionou. Como já anunciado por Paula, ela já convidou Luan Santana, 28, para dividir os vocais com ela na versão de "Shallow".

"A letra é muito profunda e eu queria que meu par se entregasse junto comigo nela. Acho que todos vão perceber a sinergia e cumplicidade na música", afirmou a cantora em comunicado.

A música fez sucesso na voz de Lady Gaga e Bradley Cooper no filme "Nasce Uma Estrela" (2018).

"Shallow" foi vencedora do Oscar, do Globo de Ouro e de dois Grammys. A nova música fará parte do DVD "Origens", que Paula Fernandes gravará em 12 de junho na cidade mineira de Sete Lagoas, pela Universal Music. Além de Luan Santana, a cantora deverá ter outras participações nesse novo trabalho, mas os nomes ainda não foram revelados.

Segundo Paula, ela enviou a letra da canção "Juntos" para aprovação de Lady Gaga e a americana respondeu sem nenhuma correção.

'Morre uma estrela'

Depois de divulgar a letra da música, Paula Fernandes divulgou um trecho da gravação da música "Juntos" em suas redes sociais nesta sexta-feira (17). Logo, a cantora virou meme na internet.

No Twitter, os fãs de Lady Gaga, principalmente, ajudaram a criar a hashtag #morreuumaestrela em referência ao filme "Nasce uma Estrela", da canção original.

Um internauta aproveitou uma publicação antiga de Lady Gaga no Twitter como se ela estivesse comentando a versão de versão de Paula Fernandes: "Estou devastada, Brazil". Na verdade, Gaga escreveu isso quando precisou cancelar seu show no Rock in Rio, em 2017, por causa de uma lesão.

Folhapress