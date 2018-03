"Fiquei 17 anos casada, e o que eu mais tenho curtido nessa mudança é que eu estou mais dona da minha vida do que nunca. Apesar de todas as responsabilidades, de ter que fazer tudo sozinha, você passa a ser mais você, dona do próprio nariz". É assim que, no Mister V, Patrícia Poeta reflete o seu momento solteira - há quase um ano, ela se separou de Amauri Soares, com quem tem um filho de 15 anos, Felipe.

"Passei a vida inteira cuidando de todo mundo, sendo mãe, e tem sido bacana cuidar um pouco mais de mim", diz ela a Matheus Mazzafera. A apresentadora também faz um paralelo entre a melhora na autoestima e seu novo momento e estilo de vida - desde 2016, a gaúcha perdeu pouco mais de 10 kg: "Me senti mais leve!".

E o segredo para se manter no manequim 36? A morena entrega: "Não fiz uma dieta, fiz uma reeducação alimentar, acho que isso me ajudou, o meu corpo se acostumou. Eu como doce e faço o que todo mundo faz, mas aprendi que se comer a mais em uma refeição, devo segurar na outra. Essa lei da compensação ajuda. Não preciso ficar correndo atrás de prejuizo".

E completa: "Sou muito focada e aplicada".

