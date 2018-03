Patrícia é eliminada do BBB18 após discussão ao vivo

De acordo com o que Tiago Leifert falou logo no começo da edição de terça do ‘BBB‘, esse foi o paredão da vingança. Depois de Diego articular a ida de três pessoas ao paredão, Gleici, família Lima e amigos conseguiram colocar três pessoas do mesmo grupo na berlinda numa das disputas mais esperadas pelo público.

O programa estava especialmente divertido, zoando programas do SBT e fazendo novamente o vídeo divertido do grupo de WhatsApp dos brothers. E claro que a equipe de produção do programa se aproveitou do retorno da Gleici para brincar misturando a novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Mas a diversão acabou logo. Ao entrar ao vivo, Tiago Leifert lamentou que o Jogo da Discórdia foi cancelado na noite anterior e perguntou (aparentemente por educação) se alguém queria falar alguma coisa. Patrícia aproveitou para desabafar e dizer que se pudesse colocaria no paredão aquela que havia descido do quarto separado “toda hipócrita”, e contou que não cavou a cova de ninguém. Diego também pediu a palavra e revelou que daria a placa da covardia para Wagner, por ter levado voto dele.

Gleici e Wagner responderam às críticas de forma bem política, e se mostraram tranquilos com as decisões que tomaram nessa última semana. Tiago até pediu para entrar um VT com as famílias dos confinados, mas os brothers continuaram discutindo ao vivo mesmo. Patrícia tentou explicar que não é alguém quer articula votos e que não arquitetou o paredão com Gleici, e a acreana se revoltou com a explicação da sister.

Rolou também bastante treta entre Diego e Wagner, pois o emparedado alegou que sempre esteve ao lado do brother e que foi traído pelo companheiro. Para terminar, Diego lembrou da vez que Ana Paula levou 7 votos da casa e explicou que isso também foi combinação de voto (sendo que, na época, ela foi votada porque as pessoas da casa não suportavam a bruxinha).

(Foto: Reproduçãp/ TV Globo)

Na hora da eliminação, o discurso de Tiago Leifert falou sobre como é raro haver um consenso na casa, e quando se inclui os milhões de pessoas que assistem ao programa isso fica ainda mais difícil de alcançar. Numa vibe meio Bial citando literatura, Leifert desandou a falar sobre como o personagem literário Dom Quixote lutava conta moinhos de vento achando que eram gigantes, e explicou que a pessoa que viria a ser eliminada via coisas onde não existiam por estar ameaçada. “O medo faz isso com a gente“, filosofou o apresentador. E assim ele anunciou que Patrícia foi a eliminada da noite, com 94,26%, recorde da temporada.

Ao sair, Patrícia mandou uma indiretona ao vivo para Gleici e passou pela porta que levaria ela ao palco do programa. Tiago Leifert a recebeu no lado de fora e a sister garantiu ao Diego a participação na próxima prova do líder.

M de Mulher