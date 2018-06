Paparazzo se arrepende de ter flagrado namorada de Bourdain com outro

Rino Barillari, o paparazzo que fotografou Asia Argento, namorada de Anthony Bourdain, dançando com o repórter francês Hugo Clément em um restaurante de Roma, disse que se arrepende de ter feito o registro e vender as imagens para a revista italiana Chi.

“Se eu soubesse, eu teria parado”, disse Barillari em entrevista ao La Verità, segundo o Page Six. “Uma foto não vale mais do que uma vida. Se aquela foto provocou o suicídio... isso me fará sofrer”.

Anthony Bourdain, Asia Argento e Rino Barillari (Foto: Getty Images)



Bourdain cometeu suicídio cinco dias depois que as fotos foram publicadas na internet. De acordo com informações publicadas pela People, o chef estava “tão loucamente apaixonado” pela atriz italiana que seus amigos estavam “assustados”.

“Ele faria qualquer coisa por ela, e aquilo era uma bandeira vermelha para alguns de seus amigos”, afirmou uma fonte em entrevista à publicação.

Um outro fotógrafo, chamado Agostino Fabio, tirou fotos de Asia e Clément de mãos dadas nas ruas de Roma, mas tirou as imagens do mercado após a morte de Bourdain.

A também atriz Rose McGowan, defendeu sua amiga Asia em uma carta que teve trechos publicados pelo Page Six. Rose escreveu o documento a pedido da italiana, que ela descreveu como uma “corajosa sobrevivente”. Asia afirma que foi estuprada pelo produtor Harvey Weinstein em 1997.

Para Rose, fãs e amigos que estão sofrendo com a morte de Bourdain querem encontrar um culpado pelo suicídio, mas essa foi uma “escolha pessoal” do chef. “Essa foi uma escolha dele. Decisão dele, não dos outros. A depressão o venceu”.

