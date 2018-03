Paola Carosella é a jurada do MasterChef mais procurada no Google

O Google fez um levantamento sobre as buscas dos brasileiros sobre o programa MasterChef (Band) e concluiu que as buscas sobre o reality gastronômico crescem a cada ano. Entre os jurados, Paola Carosella é, de longe, a mais buscada desde a primeira temporada do reality. O segundo e terceiro lugares são ocupados por Érick Jacquin e Henrique Fogaça, respectivamente. Em último lugar está a apresentadora Ana Paula Padrão.

Mais presente nas redes sociais do que os outros integrantes do programa, a chef de cozinha foi alvo de polêmicas ao criticar o projeto "Alimento para Todos", de João Dória (PSDB) e chegou a discutiu com um ex-participante do reality. Paola também alfinetou o juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, ao responder uma frase de Moro dizendo que "não se pode colocar apenas nos ombros da Justiça a responsabilidade de superar a corrupção". "Ou punir apenas um único lado, isso também atrapalha um pouco na luta pelo fim da corrupção", escreveu ela. A jurada também usou as redes para responder críticas de espectadores em diversas ocasiões.

Fogaça, Paola e Jacquin. (Foto: Reprodução/TV Band)

O "MasterChef Brasil" também é buscado em outros países, como Portugal, Estados Unidos, Japão e Índia. Quando se trata da franquia "MasterChef", não da versão brasileira, o Brasil lidera as pesquisas neste ranking, sendo seguido por Espanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. A primeira vencedora do reality, Elisa, é a ganhadora do programa mais popular até hoje, seguida por Leonardo Young, Michele Crispim e Izabel Alvares.

Neste ano, as questões mais buscadas sobre o reality foram quando o programa volta em 2018 e quem ganhou o "MasterChef Profissional" em 2017. Neste ano, a Band marcou para 6 de março a estreia da próxima temporada do "MasterChef". Já no ano anterior, Pablo Oazen foi o vencedor da edição profissional do reality.

