Palácio confirma pai de Meghan Markle em Casamento Real

Após a polêmica que envolveu a família de Meghan Markle, a assessoria do Palácio de Kensington, no Reino Unido, confirmou os parentes da atriz no evento. Os representantes divulgaram uma nota afirmando que estão ansiosos para receberem os americanos.

"Ambos os pais da noiva terão papéis importantes no casamento. A senhora Ragland irá de carro com a senhora Markle até o castelo de Windsor. O senhor Markle caminhará com ela até a capela de São Jorge. A senhora Markle está muito feliz em ter os pais ao seu lado nessa feliz e importante ocasião", disseram.

Foto: Reprodução/Instagram

Para quem não sabe, Thomas Markle Jr., o meio-irmão da famosa, havia dito à revista “In Touch” que Harry ainda tinha tempo de cancelar o casamento com a moça e que os próprios familiares dela não haviam sido convidados para a cerimônia.

"Ela nem convida a própria família e convida completos estranhos. Quem faz isso? O próprio pai dela não foi convidado, com quem ela deveria estar entrando na igreja. Ela esquece que se não fosse pelo meu pai, ela estaria limpando mesas e sendo babá para pagar as dívidas”, disparou o rapaz.

Thomas ainda definiu o evento como “o maior erro na história dos Casamentos Reais” e fez outras declarações contra a irmã.

Famosidades