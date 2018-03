Pai de Neymar diz que torce para casamento de seu filho com Marquezine

A estrela da festa é Rafaella, mas seu irmão foi o principal alvo de comentários de Neymar pai. Antes de entrar na festa de 22 anos da caçula nesta segunda-feira (19), que acontece na casa de shows Villa Mix, o pai do astro do PSG afirmou que torce para que Neymar se case com a atriz Bruna Marquezine ainda neste ano.

O evento, que começou por volta das 21h, terá a presença do próprio Neymar, que deixou a mansão em Mangaratiba, onde se recupera de cirurgia no pé direito, para comemorar o aniversário da irmã.

De acordo com o pai de Neymar, seu filho está feliz porque irá comemorar a data perto dos amigos."Tem que aproveitar."

Apesar disso, Neymar não está transbordando de felicidade no atual momento. "Ele está triste por não jogar futebol e fazer aquilo que ama, mas tem que se recuperar com tranquilidade", afirmou Neymar pai.

