Pabllo Vittar posa com namorado nas redes

Pabllo Vittar quis deixar seus seguidores curiosos nesta quinta-feira (22). A cantora postou no Insta Stories várias fotos em que aparece de curativo no rosto, ao lado de Leonardo Portilho. Em uma das imagens com o rapaz, a drag queen escreveu a legenda: "Meu namorado lindo". Recentemente, Pabllo disse que "estava solteiro sim, mas sozinho nunca".

Leonardo Portilho e Pabllo Vittar (Foto: Reprodução/Instagram)



Pabllo vai ganhar um programa em sua homenagem no Multishow. A atração já tem a data de estreia definida. Prazer, Pabllo Vittar terá quatro episódios e vai contar a vida da drag queen, da infância até o auge do sucesso.

De acordo com o Multishow, o programa será exibido a partir de 1º de maio, às 22h. Em fevereiro, Pabllo comandou o TVZ Ao Vivo, atração do canal, e mostrou uma seleção especial de seus clipes favoritos.

SOLTEIRICE

"Estou solteira, estou feliz", disse Pabllo à QUEM, durante um evento da Divisão de Produtos de Grande Público (DPGP) da L’Oréal Brasil, realizado no início de março no Rio. Mas não deixou de contar como é a Pabllo quando está com o coração batendo mais forte. "Sou um pouco meiga e um pouco direta, um pouco dos dois. Tem que se vender, mas também não pode se dar demais. É 50% de cada um."

Questionada se faz a linha meiga, Pabllo disse que é uma mistura. "Sou meiga e, ao mesmo tempo, sou decidida: nas minhas atitudes, nas minhas músicas. Gosto de passar essa imagem e mensagens para as pessoas."

