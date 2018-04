Pabllo Vittar ganha curtida de Rihanna no instagram

Pabllo Vittar acabou de zerar a vida. Nesta terça-feira (3), a cantora compartilhou com os fãs um momento inusitado nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram há alguns dias, Pabllo aparece fazendo carão para a câmera. Entre as milhares de curtidas estava a da diva Rihanna.

Pabllo Vittar e Rihanna (Foto: Reprodução/Instagram)



"Passada", escreveu Pabllo ao compartilhar o print da curtida da cantora, que tem o usuário @badgalriri. Os internautas ficaram em choque e fizeram vários comentários sobre o acontecimento. "Mana, tá bem? Se Rihanna curtisse um post meu na certa é 3 dias seguidos de choro", brincou uma fã. "A Rihanna te notou, vem feat!", outro escreveu. "Prepara que a Rihanna vai te chamar pra ser garota propaganda da Fenty Beauty [marca da cantora]", disse uma seguidora.

Recentemente, Pabllo foi submetida a cirurgias para correção do desvio de septo, remoção de adenoide e rinoplastia, cirurgia realizada na estrutura nasal para melhorar a estética ou a respiração do indivíduo.

Quem